ACTUALIZACIÓN: JOSÉ “A” INGRESÓ AL PENAL DE KOBÉN; HOY A LAS 11 DE LA MAÑANA INICIA SU AUDIENCIA

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José “A”, fue ingresado hoy a las 6 de la mañana al penal de San Francisco Kobén, para su audiencia inicial, que fue programada a las 11:00 horas.

Los otros dos detenidos también ya están en el centro penitenciario, y los 3 enfrentan cargos por delitos contra la salud, en su variante de posesión simple ante el presunto aseguramiento de 10 dosis de polvo de cocaína que pesaron 5 gramos.

El juez de Control iniciará con el debate entre el Ministerio Público y la defensa particular para calificar de legal o ilegal la detención. A las 9:40 concluye el término constitucional de 48 horas tras la detención el pasado lunes 12 de enero, en tanto el juez de Control deberá la situación legal y posible liberación.