¿FUE UN PREMIO POR LO QUE ME HICIERON?: TACO DE OJO ACUSA QUE SU AGRESOR RECIBIÓ OBRAS DEL GOBIERNO DE PABLO GUTIÉRREZ

El influencer yucateco Ricardo del Río Baeza, conocido como “Taco de Ojo”, reapareció en redes sociales tras la detención de Rubén A. H. B., alias “El Dumbo”, uno de los presuntos responsables del atentado que sufrió el 23 de marzo de 2024 en Yucatán. En su transmisión en vivo, el comediante denunció que el agresor comenzó a recibir múltiples contratos de obra pública por parte del gobierno de Layda y Pablo Gutiérrez Lazarus después del ataque.

VIDEO



“Después de mayo le empezaron a dar obras y obras y obras… ¿Acaso eso fue un premio por lo que me hicieron?”, cuestionó el comediante, refiriéndose a “El Dumbo”, a quien señala como autor intelectual del atentado, y quien, dijo, funge como líder del sindicato Catem en Isla Aguada.



Según el testimonio del influencer, los responsables materiales también se encuentran detenidos: alias “El Veinte”, quien supuestamente lo vigiló durante varios días, y “El Flama”, que habría facilitado un vehículo. Las autoridades lograron su captura tras el cruce de información y la revocación de un amparo en trámite.



Del Río enfatizó que no conoce personalmente a “El Dumbo”, ni ha hecho publicaciones sobre Catem o sus líderes: “Nunca me he metido con él, ni con su sindicato. Entonces, ¿por qué agredirme?”. Considera que el móvil apunta a intereses políticos, especialmente tras sus críticas a las autoridades campechanas en plena campaña electoral.



Además, recordó que durante años exhibió casos de corrupción en Yucatán sin sufrir represalias: “Aquí hay libertad de expresión. En Campeche, tristemente, ya no”.

El comediante agradeció el trabajo de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad de Yucatán, y aunque afirmó tener algo de tranquilidad, reiteró: “Esto no ha acabado y no va a acabar”.