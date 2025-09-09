NO HAY NADA NUEVO, SÓLO RETÓRICA EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE SHEINBAUM: RENATO SALES

ACUSA DESPRECIO CONSTITUCIONAL CONTRA POLICÍAS

Durante el foro “Por una seguridad ciudadana con rostro humano”, realizado en la Cámara de Diputados, el exfiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, criticó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum al afirmar que no contiene novedades, sólo retórica, y consideró necesario reformar el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 13, para garantizar los derechos de los policías, peritos y agentes del Ministerio Público.



Detalló que dicho artículo establece que pueden ser removidos por responsabilidades de desempeño, pero tienen prohibido volver a desempeñar su cargo, aun cuando prueben su inocencia.



Y aseveró: “No hay país que trate así a sus policías, a sus fiscales y a sus peritos, ningún país en el mundo desprecia desde la Constitución a sus policías. Esto es terrible, significa que el policía ganó el juicio, que demostró que es inocente, que demostró que quien lo corrió es el corrupto. ¿Cómo vamos a construir policía con futuro desde el desprecio constitucional?”.



Antes, Sales Heredia expuso que en el caso de seguridad ciudadana a quien debe atenderse en lo esencial y primordial es a la persona, al ciudadano, y de ahí la frase policiaca de “servir y proteger”, expresó: “En la nueva estrategia de seguridad, en mi opinión, con todo respeto, la verdad no es muy nueva, hay cosas que cambian, pero no es nueva, desde cuando menos la retórica”, expresó.