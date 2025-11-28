CAMIONETA CHOCA CONTRA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA JUSTO SIERRA; SÓLO DAÑOS MATERIALES

San Francisco de Campeche.- Por conducir a exceso de velocidad y sin tomar las debidas precauciones, el conductor de una camioneta Mitsubishi se impactó de frente contra un poste de alumbrado público sobre la avenida Justo Sierra Méndez.

Al lugar llegaron policías estatales y personal del Ayuntamiento de Campeche para “cortar” la energía eléctrica del poste y retirar la luminaria, que quedó colgada.

Los daños materiales aún no han sido cuantificados, y el hecho fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.