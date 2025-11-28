Toda la 4T ha resultado un verdadero espejismo, una farsa en dos tiempos que nos está demostrando que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Son buenos para la bronca, malos para gobernar…

Doña Chela festejó con elevada hilaridad, el vacío que le hicieron los periodistas de la fuente legislativa al senador La Roña, en la conferencia de prensa a la que convocó para seguir despotricando contra la viuda del mártir michoacano Carlos Manzo. “Hay una campaña en mi contra” se quejó el polémico personaje cuando vio la sala vacía.

–El señador La Roña, lo mismo que la Tía Gobernanta y algunos otros conspicuos personajes de la llamada 4T, disertó el poeta Casimiro, han resultado unos verdaderos gigantes con pies de barro. Aparentemente eran muy fuertes, tenían gran respaldo popular y ellos mismos se creían invencibles, pero una vez que llegaron al poder sacaron el cobre y demostraron su poca valía, no eran ni en caricatura lo que tanto presumían” aseveró.

-“No te limites solo a esos personajes, a los que gran parte de la prensa nacional cataloga como ‘impresentables’, aconsejó el viejo Julián. Yo quiero pensar que toda la 4T ha resultado un verdadero espejismo, una farsa en dos tiempos que nos está demostrando que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Son buenos para los plantones, los mitines, los bloqueos y los reclamos, pero a la hora de gobernar, resultan más ineptos que aquellos que se fueron y lo peor es que están hundiendo terriblemente a todo el país” lamentó.

–“Coincido plenamente con ustedes, externó doña Chela, que todo ese andamiaje de la llamada 4T, que la propia Emperatriz Claudia acaba de catalogar como “invencible” se está desmoronando estrepitosamente. Leí una encuesta reciente donde el 67 por ciento de los ciudadanos dijo que no volvería a votar por ella, y eso duele, eso cala hondo, porque confirma que el país está cambiando y que el sueño –o pesadilla— que impulsó Cabecita de Algodón tampoco tenía bases sólidas”.

–“Yo observo la situación de nuestro Estado, continuó Casimiro, y no me deja de sorprender la gran vulnerabilidad de ese movimiento. Eso de que el pastor del Congreso, el diputado Toñito haya desafiado a la Tía gobernante no se había visto antes. Ningún líder del Poder Legislativo se había atrevido a asumir esa postura. Y así sea un montaje, una farsa o una simulación, el mensaje está dado: la 4T se está resquebrajando en todas partes”.

–“Que tu boca sea de profeta, exclamó doña Chela. Han hecho mucho daño en tan poco tiempo; sus ideales se esfumaron al tocar el poder, se volvieron más farsantes que sus antecesores, y sus pésimos resultados como Gobierno amenazan la estabilidad de todo el país. Sería bueno que los despidamos con el ejercicio del voto” sugirió.

–“No todo está dicho, pontificó don Memín. Pero los escenarios se están construyendo para que al gran malestar social que hay entre la ciudadanía, se sume esa división, o confrontación o choque entre los personajes del Gobierno, para que ya todos nos convenzamos de que deben irse y pagar por los excesos en que incurrieron”.

–“¡Que así sea!” exclamaron todos a una sola voz.