¿AIRBNB DEL BIENESTAR? TARIFAS DE 2 MIL 480 A 58 MIL 905 PESOS EN LAS LUJOSAS RESIDENCIAS VINCULADAS A ANDY LÓPEZ BELTRÁN
El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, estaría vinculado a un nuevo negocio de hospedaje de lujo al estilo de Airbnb, según reveló una investigación publicada por Político Mx con base en Latinus.
El reporte señala que a través de la plataforma ANNEX, impulsada por amigos cercanos al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ofrecen reservaciones en al menos nueve propiedades de alto nivel en ciudades como Tokio, Seattle, Vancouver y la Ciudad de México. Las tarifas van desde 2 mil 480 pesos hasta casi 59 mil pesos por noche.
Entre los socios aparece Diego Jiménez Labora, quien habría recibido contratos del Gobierno Federal y es fundador de Eco, empresa que organiza el festival Ceremonia, donde en abril pasado murieron dos personas.
Aunque ANNEX aclara en sus términos y condiciones que solo funge como intermediaria y no es dueña de los inmuebles, los precios de hospedaje muestran un segmento exclusivo y de difícil acceso para la mayoría de los mexicanos.
LISTA DE PRECIOS DE PROPIEDADES EN ANNEX
Tokio, Japón – Kamimeguro Kominka
• Habitación Stromboli (2 adultos) – 2,800 dólares por noche (51,381 pesos)
Seattle, Washington, EUA – Casa de Huéspedes de Harry
• Casa completa – 650 dólares (11,927 pesos)
• Suite Lucy – 375 dólares (6,881 pesos)
• Suite Winnie – 300 dólares (5,505 pesos)
Venice Beach, California, EUA – Hotel Gjelina
• Habitación estándar – 369 dólares (6,770 pesos)
• Habitación superior – 425 dólares (7,798 pesos)
Venice Beach, California, EUA – Apartamento Gjusta
• Tarifas no disponibles (error en la plataforma)
Ciudad de México – Jardín Prim (Colonia Juárez)
• 2,480 a 3,040 pesos por noche
Ciudad de México – M33 (San Miguel Chapultepec)
• Sin disponibilidad próxima
Ciudad de México – Pensión Casa Bosques (Roma Norte)
• Apollo – 3,200 dólares (58,905 pesos)
• Stromboli – 2,300 dólares (42,355 pesos)
• Homero – 2,900 dólares (53,384 pesos)
Ciudad de México – La Colorada de Tacubaya (San Miguel Chapultepec)
• Habitación Jardín – 2,350 dólares (43,285 pesos)
• Habitación Hacienda – 1,900 dólares (34,987 pesos)
Ciudad de México – Estudio Yazbek (Colonia Nápoles)
• Tarifas no visibles (requiere registro previo)
Fuente: Político Mx: https://t.co/nTCp6agjSv