“¿HASTA CUÁNDO VAMOS A SEGUIR ESPERANDO LA PROMESA?”, RECLAMA EMPRESARIO AL GOBIERNO

Durante un encuentro con medios y cámaras empresariales, líderes de Ciudad del Carmen expresaron con dureza su inconformidad ante la falta de una solución concreta a la deuda millonaria que Petróleos Mexicanos mantiene con proveedores, lo que mantiene en jaque a pequeñas y medianas empresas locales.

En este contexto, Carlos Perea lanzó un llamado enérgico al gobierno al cuestionar la falta de resultados y el incumplimiento de compromisos que, aseguró, han dejado al sector privado en una situación de deuda creciente.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando la promesa? Porque aquí nos podemos reunir diez veces más, y cada vez vamos a tener una deuda mayor. ¿Cuándo va a ser el límite?”, expresó, al subrayar que las mesas de trabajo han quedado en discursos y no en soluciones reales.

Perea sostuvo que los empresarios han seguido cumpliendo responsablemente con sus contratos, mientras que las autoridades, dijo, “solo se paran y empiezan a decir mentiras”. Recalcó que la iniciativa privada se ha mostrado paciente, pero ya no puede permanecer conformista frente a la falta de respuestas.

“El esfuerzo es fundamental, pero tenemos que llevarlo a algo concreto, porque si no, no sé cuánto tiempo más va a pasar, pero estoy cierto que no vamos a tener la solución que estamos esperando”, señaló.

El empresario pidió a sus colegas asumir un papel más proactivo y unirse en propuestas de contención que se presenten de manera conjunta. Aseguró que la unidad del sector productivo puede generar una fuerza que el gobierno no esperaba enfrentar.