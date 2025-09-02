martes, septiembre 2, 2025
AL HUIR DE PERROS, NIÑOS CAEN AL RÍO VIEJO Y SON RESCATADOS DE INMEDIATO POR VECINOS DE EL CUYO, EN PALIZADA

Palizada.- Gracias a la oportuna intervención de pobladores de la comunidad El Cuyo, dos niños que en triciclo venden pan en calles de la comunidad de El Cuyo, fueron salvados tras caer al Río Viejo cuando huían de perros.

Trascendió que los hechos, ocurridos ayer lunes, se originaron cuando los canes empezaron a perseguir a los pequeños y a la altura de la bomba de agua potable, por la curva del referido poblado, el conductor realizó una maniobra que los desvió a orillas y cayeron en el afluente.

Tras el inmediato rescate, vecinos pidieron a los dueños que amarren a los perros, para no poner en riesgo a nadie.

Cabe señalar que es el segundo incidente similar en Río Viejo, pues en días pasados le tocó a un abuelito, que también fue rescatado a tiempo por vecinos y policías municipales.

