BAJO LA LLUVIA, MOTOCICLISTA PIERDE LA VIDA AL CHOCAR DE FRENTE CONTRA UN AUTO EN EL TRAMO CAMPECHE-SEYBAPLAYA

Seybaplaya.- Por lo mojado del pavimento a causa de la lluvia que caía en esos instantes, un motociclista murió tras perder el control del manubrio en una curva de la carretera libre Campeche-Seybaplaya, y chocar de frente contra un auto.

La víctima, que conducía una moto Italika FT150, con matrícula 61GKY6 del Estado de Campeche, falleció en el lugar de los hechos. El otro vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica, al borde de un barranco.

En tanto bomberos, elementos de la Guardia Nacional y paramédicos llegaban a la escena, usuarios de redes sociales compartieron imágenes para alertar a otros conductores y prevenir otro accidente.