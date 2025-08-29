AUTO CASI ES APACHURRADO DE LADO A LADO POR DOS CAMIONES DE CARGA; NO SE SABE SI HAY HERIDOS O VÍCTIMAS FATALES

Ciudad del Carmen.- Un fuerte accidente se registró la tarde de hoy viernes en la subida del puente El Zacatal, a la altura de la colonia Puntilla, donde un auto particular casi es apachurrado de lado a lado por dos camiones de carga: un Freightliner y un Kenworth.



La colisión provocó temor entre otros conductores, al observar la posición del carro entre las unidades de gran dimensión. Hasta el momento no se sabe si hay personas l3sion@das o víctimas f@tal3s. Los cuerpos de emergencia se movilizan hacia el lugar.