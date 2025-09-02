DIPUTADOS MORENISTAS DARÍAN PODER AL GOBIERNO DE CAMPECHE PARA EXPROPIAR PREDIOS
El gobierno de Campeche presentará una iniciativa que busca reformar la Ley de Expropiación. Con esta propuesta, el Ejecutivo estatal tendría la facultad de declarar terrenos y propiedades como de “utilidad pública” y ocuparlos de inmediato.
La iniciativa, que probablemente será respaldada por legisladores de Morena, plantea que la Secretaría de Gobierno emita las declaratorias de utilidad pública y que la Secretaría de Finanzas determine el pago de indemnización. Aunque se señala que se tomaría en cuenta el valor comercial de los bienes, estos procesos podrían realizarse con rapidez y dejar sin suficiente defensa a los afectados.
Uno de los puntos más cuestionados es que, en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios, el gobierno podría tomar posesión inmediata de las propiedades y comenzar obras sin esperar un proceso de negociación, lo que abre la posibilidad de afectar casas, negocios o tierras.