EL DIARIO DE LA TÍA: 17 DE JUNIO DE 2026

Han pasado tres secretarios de Gobierno, y de ellos ni licuándolos a todos se puede hacer uno a la altura de las necesidades…

LICUADO DE INEFICIENCIAS

–“Que ya cayó la tercera cabeza en la Secretaría de Gobierno, porque en medio de jolgorio y fiesta, presentó su renuncia la Tía Lizta, la que primero fue perfilada como candidata a gobernadora, y quien ahora se va conformar con aspirar a ser diputada federal, competencia que no tendrá nada fácil, aunque le metan todo el dinero del mundo”, narró el bolero don Memín.

–“Pues tú dirás misa estimado y rechoncho lustrador de calzados, pero en estos momentos la Prioridad de Estado no es ganar las 17 gubernaturas para el partido oficial, sino conservar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que es la que se renueva en 2027. A la Emperatriz Claudia no le importará perder hasta ocho estados, entre ellos el nuestro, si a cambio le garantizan el control de la Cámara Baja” disertó con su provincial sapiencia el viejo Julián.

–“Aun así, se inconformó doña Chela, la Tía Liz no la va tener fácil si finalmente la postulan a la diputación federal del distrito 01, porque su rival será la bella Bibiana, quien cuenta con el respaldo y la simpatía de la gente, además de que cinco de los siete municipios que la conforman están gobernados por partidos opositores, lo que habla de que hay una base votante antiguinda”.

–“Son factores que van a influir seguramente, coincidió el poeta Casimiro, pero también es cierto que la prioridad es ganar la mayoría de los 300 distritos electorales que hay en el país, y por eso le van a dar mucho punch a la exsecretaria de Gobierno. Lo que es cierto, vaticinó, es que va ser una competencia muy reñida de pronósticos reservados”.

–“Lo que no entiendo, intervino don Memín, es por qué no le dan prioridad a la gobernabilidad en nuestro estado. Han pasado tres secretarios de Gobierno, y de ellos ni licuándolos a todos haces uno a la altura de las necesidades, menos ahora que va ir Tontolín a desempeñar ese cargo. Si en Educación fue un cero a la izquierda, en el segundo cargo en importancia del gabinete no será más que un florero, como tantos que han pasado por ese despacho”.

–“Se habla de que durante su estancia como secretario de Educación, el Zar Miento colocó a muchos de sus familiares en puestos de buen nivel. O sea, se esmeró en cumplir ese adagio de que “primero la familia” porque incurrió en nepotismo descarado y no dudo que ahora vaya a hacer lo mismo en la Secretaría de Gobierno. No va haber nómina que aguante a tantos recomendados” lamentó el poeta Casimiro.

–“A Tontolín le tocó el Año de Hidalgo en una de las secretarías que maneja más presupuesto para la operatividad política, que eroga cantidades exorbitantes de manera discrecional, todo con tal de mantener la llamada gobernabilidad, así que no duden que muchos parientes del secretario los veremos como nuevos ricos dentro de pocos meses, porque serán tontos, pero no por eso dejan de ser corruptos” aventuró como siempre doña Chela.