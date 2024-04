Layda no abre las puertas para atraer inversiones

Pese a que en los empresarios tiene a sus mejores aliados, y en mí a alguien que puede aprovechar, la gobernadora Layda Sansores no abre las puertas para atraer inversiones, lamentó Esperanza Ortega Azar, presidenta nacional de la Canacintra.



Y aseveró: “Sin buscar confrontaciones, tienen que vernos como sus aliados, porque si no trabajamos juntos autoridades, sociedad civil y organizaciones empresariales, Campeche seguirá siendo el mismo para nuestros nietos y bisnietos, y no queremos eso.

Dijo que le da tristeza no haber podido hacer nada por Campeche desde el cargo nacional que ocupa, cuando ha podido apoyar a otras entidades con la gestión para generar energía y otros temas.



“No nos vean como enemigos, sino como sus amigos”.

Vamos a la baja porque en Campeche no se abren las puertas a la atracción de inversiones, por el contrario, los tres órdenes de Gobierno ven a los empresarios como enemigos, no como aliados, a pesar de que somos los generadores de empleos, recriminó.



Los empresarios, continúo, “sufrimos para pagar la nómina y a la Secretaría de Hacienda la seguridad social, y aún así seguimos en pie, pero nos ven como si fueran a hacernos un favor, y el favor lo hacemos nosotros”.



Recalcó que Consideró triste ver que los años pasan, y pese a saber qué nos hace falta, no encontramos el cómo.

Empezamos con el palo del tinte, pero se acabó y nos fuimos al chicle, y también se acabó, luego al camarón y al petróleo y así seguimos, lamentó.

¿Qué estamos esperando?, pues Campeche lo tiene todo, expresó, y puso como ejemplo que en el norte no hay agua y aquí tenemos suficiente.



En todo el país tenemos crisis hídrica y energética, de ahí los apagones. La energía no es suficiente, y además las líneas de transmisión están colapsadas, ya no aguantan, y en seis años no ha habido un peso de inversión para darle mantenimiento, apuntó.



Hoy, puntualizó Ortega Azar, es momento de que nuestras autoridades, los tres órdenes de Gobierno, nos escuchen, porque somos órganos obligados de consulta, pero no lo ven así, sino como que les vamos a reclamar, a censurar.



En lugar de no vernos como sus mejores aliados, que nos vean como los que tenemos la queja, y también cómo enfrentarla o solucionarla.

Y señaló: “Nos hemos recuperado de la postpandemia del Covid-19 y aquí estamos, de pie, luchando en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa”.

Somos, prosiguió, la columna vertebral de este país y de Campeche, pero no nos ven así , sino como que nos van a hacer un favor, y el favor lo hacemos nosotros generando empleo, bienestar y seguridad social.



Y no se trata de enfrentarnos con los Gobiernos, pero sí les decimos claramente que aquí tienen a los mejores aliados.

“Tenemos para decirles lo que está mal y qué nos hace falta, y vamos por Campeche, porque merece más y nos necesita, al igual que el país.