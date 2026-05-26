FISCALÍA LIBERA A MUJER INVOLUCRADA EN ACCIDENTE DE LÓPEZ PORTILLO; JOVEN CONTINÚA GRAVE

Tras el análisis de videos del C5 y los resultados del peritaje técnico, la tarde de este martes 26 de mayo fue puesta en libertad Crisandrea F.T., conductora del Jeep involucrado en el accidente ocurrido sobre la avenida José López Portillo, donde el joven Adrián Uriel C.I. resultó gravemente lesionado.

De acuerdo con la versión difundida por la Fiscalía General del Estado de Campeche, y según por imágenes obtenidas a través de cámaras de videovigilancia, el joven habría impactado la parte lateral derecha del vehículo cuando la unidad se encontraba en circulación.

La liberación de la conductora ocurrió antes de las cuatro de la tarde, luego de permanecer bajo investigación por los presuntos delitos de lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo. Hasta la mañana de este martes permanecía en los separos de la Fiscalía.

El caso ha generado polémica en redes sociales y entre ciudadanos, luego de que trascendiera que la conductora es cuñada del senador priista Pablo Angulo Briceño.

Mientras tanto, Adrián Uriel C.I. continúa internado en estado grave en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, donde recibe atención médica por traumatismo cráneo facial.