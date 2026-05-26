CONVOCAN A MARCHA PACÍFICA POR CASO DE URIEL 

A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria ciudadana para realizar una marcha pacífica en apoyo a Uriel, joven involucrado en el caso del accidente registrado sobre la avenida López Portillo y que ha generado indignación y debate entre ciudadanos.

La invitación fue difundida por la usuaria identificada como Tiatira Mizuhara, quien llamó al pueblo campechano a reunirse este 26 de mayo a las 8:00 de la noche, teniendo como punto de encuentro las afueras del Hospital de Especialidades. En la publicación, la convocante acusa que “nadie se quiere hacer responsable” y señala directamente a la Fiscalía General del Estado de Campeche de “lavarse las manos” en el caso, afirmando además que la presunta responsable permanecería en libertad.

“Esto no se puede quedar así, Uriel no tiene que ser un caso cerrado más sin justicia”, expresa el mensaje difundido en redes sociales, donde también se pide a la ciudadanía convertirse en “la voz de Uriel”.

La convocatoria surge luego del comunicado emitido por la FGECAM, donde la dependencia informó que, de acuerdo con videos analizados por el C5, el vehículo involucrado en el accidente circulaba sobre su carril cuando ocurrió el impacto con el peatón.