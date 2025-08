CIRCULA EN REDES: CIBERNAUTAS REPRUEBAN TRANSBORDE HACIA CAMIONES DEL KO’OX Y ADVIERTEN QUE AFECTARÁ ECONOMÍA DE LOS USUARIOS

“Es verdad, los estudiantes serán los más afectados… son dos pasajes que van a pagar de ida y 2 de regreso”, “Es una tontera que se tenga que pagar tanto por transbordar, que mamada es esa; la gober pura pendejada hace, si el chiste es mejorar no empeorar la economía”, y “Nada más para sacar más dinero para la gobernadora, que ya ni trabaja”, son algunos comentarios de cibernautas ante la queja de usuarios por transbordar hacia camiones del Ko’ox, lo que atrasa sus diligencias.

La crítica por no pensar en los adultos mayores y en pagar más queda plasmado en reacciones como: “Pura estupidez… En La Esperanza no hay camión y tenemos que caminar hasta el Pablo y la gente que nada con bastón se imaginan cómo van a hacerle; la verdad que no pensaron y ahora a pagar más pasaje”, y “Doble gasto y más atraso…”.

También hubo quejas por lo que consideran una medida perjudicial: “… Este cambio no beneficia en nada a la ciudadanía… pero son las nuevas ideas de la tía Lola, supuestamente lo mejor, pero será para sus bolsillos…”, “Y los costos?… a los estudiantes, por ejemplo, les subieron de 4 a 8 pesos y deben agarrar 2 camiones de ida y 2 de vuelta, son 32 pesos diarios. Sí es un desajuste”, y “Nosotros bajamos del six que está en gasolinera de Santa Lucía y ahora hay que bajar en Pablo, ¿y si está lloviendo? Y el sol? Otro camión? No manches, no pensaron en los abuelitos, ni en las que tenemos bebés… es mucho pagar tanto camión cuando uno solo nos llevaba a la parada”.

“Este asunto de los camiones está pensando con los pies, no con la cabeza; los camiones nuevos deben en mi punto de vista circular en calles y avenidas de la ciudad donde puedan llegar, es lógico que no van a subir cerros, y hubieran dejado las rutas normales para no tener que estar trasbordando de un camión a otro… cuando empiecen las clases nuevamente se van a salir de control… no veo nada bien que la ciudadanía tengamos que agarrar doble camión para llegar a nuestro destino…”, recriminó otro.

Además, “Es una completa estupidez hacer esos transbordes en una ciudad chica, donde la gente no amerita pagar dos veces un medio de transporte, sólo se genera caos, confusión y descontento. Lo que se debe hacer es poner las rutas de transporte como están y ahora sí aplicar un sistema de DRT que utilice la dirección de las vías del tren que van de la entrada por Imí hasta Lerma ¿Se imaginan conectar la UAC, tecnológicos y escuelas particulares?”.

“Como para qué tomar dos camiones cuando uno solo nos llevaba? Años así y jamás hubo detalle en esto, y si fuera algo que el pueblo necesitaría o siquiera se lo hubiéramos pedido, pero ni eso, la señora hizo lo que se le dio su gana, se ha pedido mejores hospitales, mejores sueldos, mejor educación, y eso jamás ha llegado ni llegará”, se quejó otro cibernauta.

Y uno más ironizó: “Pero estaban felices con su transporte y se les dijo que iban a transbordar, y decían que si uno no quería que siguieran en el guajolotero, nunca entendieron que era a fuerza el transborde y ahora doble pasaje si te salía $8 llegar al centro ahora va a costar $20”.