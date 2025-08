SOLICITUD DE DESAFUERO DE ALITO SERÁ DISCUTIDA ESTE MES POR LOS DIPUTADOS; LA SECCIÓN INSTRUCTORA YA LA RECIBIÓ

La Cámara de Diputados discutirá este mes de agosto la solicitud de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, que presentó la Fiscalía de Campeche, confirmó Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de San Lázaro.



En entrevista telefónica con Manuel López San Martín para MVS Noticias, recordó que en 2022 la Fiscalía Anticorrupción de Campeche decidió retirar la primera solicitud, por lo tanto, nunca hubo una decisión judicial para exonerar al hoy senador priísta.



Luego la Fiscalía ingresa nueva solicitud con 5 carpetas de investigación bajo los mismos delitos: peculado o uso indebido de recursos públicos y uso indebido de atribuciones y facultades, la cual recibieron el pasado viernes en la Sección Instructora, cuyos cuatro integrantes ya analizan las carpetas para ver si es admitida o no, pues debe cumplir ciertos requisitos de procedibilidad para que un juez pueda determinar la acción penal.



Si tiene esos elementos la admitiríamos, tras lo cual tenemos 60 días para hacer un miniproceso donde se le da derecho de audiencia al senador y comparecería la instancia solicitante: Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, explicó Flores Cervantes.



En el referido plazo, no más de 60 días -continuó- se determinaría si se retira o no el fuero constitucional, hacemos un dictamen para enviarlo al pleno de la Cámara de Diputados para que determine si procede o no el desafuero.



Del proceso, Flores Cervantes dijo que sólo podría decir que están en un estudio profundo de varias cajas de pruebas, lo que les llevará dos o tres semanas, para de ahí pasar el dictamen al pleno de la Cámara de Diputados.