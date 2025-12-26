DETENCIÓN DE REPORTERO POR “DELITOS GRAVES” ENCIENDE ALERTA POR CRIMINALIZACIÓN DEL PERIODISMO EN VERACRUZ

· La organización Artículo 19 exige erradicar toda práctica intimidatoria contra la libertad de expresión

En Coatzacoalcos, Veracruz, el reportero de la fuente policiaca Rafael León Segovia fue detenido el pasado miércoles 24 de diciembre y señalado como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública. De acuerdo con lo informado, durante la audiencia inicial el juez de Control calificó como legal la detención y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía del Estado indicó que la audiencia de continuación se llevará a cabo este lunes 29 de diciembre a las 8:00 horas. Ante este hecho, la organización Artículo 19 advirtió que la investigación contra el periodista por delitos considerados graves tiene su origen en hechos directamente relacionados con la cobertura de nota roja que realiza en Veracruz, lo que genera preocupación por el uso del sistema penal contra el ejercicio periodístico.

El caso de Rafael León Segovia se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, y refuerza la alerta sobre el empleo del derecho penal como mecanismo de intimidación. Artículo 19 señaló que este tipo de acciones provocan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de alta violencia y presencia de redes de macrocriminalidad, al considerar que la persecución judicial por la labor informativa representa un abuso incompatible con una democracia.

Fuente: Animal Político, Artículo 19.