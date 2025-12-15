$45 MILLONES TIRADOS A LO PENDEJO CON LAS TARJETAS CANCELADAS, RECRIMINA USUARIO AL DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA ARTEC

Que el servicio siga siendo gratuito si el Gobierno va a subsidiar al Ko’os con 40 mdp mensuales, exige

San Francisco de Campeche.- En la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, el usuario Manuel Berzunza Casanova recriminó a Israel Briceño Olivares, director de Planeación de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), los 45 millones de pesos tirados a lo p3nd3jo con las tarjetas inservibles para abordar, pues no lo paga el Gobierno, sino el pueblo, y ahora otros millones para ver si va a funcionar, además de unidades carentes de wifi y una infuncional aplicación.

Yo como ciudadano, quiero externar mi inconformidad porque los paraderos no están funcionando y en las esquinas de las escuelas no hay, en mi colonia hay dos paraderos juntos, lo que no debe ser.

Briceño Olivares justificó: “La aplicación está en un detalle para salir, va a salir”, a lo que Berzunza Casanova cuestionó: “¿Pero cuándo? Nos lo ofrecieron desde que salieron los camiones desde septiembre, pero hasta la fecha nada”, y al tiempo que le mostró su tarjeta cancelada o a renovar, agregó: “Mira, 45 millones de pesos, ¿dónde están?”.

El funcionario esbozó una risa forzada, a lo que el ciudadano recalcó: “Están tirados a lo pend..o, porque esto no sirvió. No es justo que a los ciudadanos nos quiten un dinero que no sirve para nada, sin ningún provecho. Cuando menos no lo hubieran dado para un beneficio propio”.

Incómodo por el reclamo, Briceño Olivares le dio una palmada en el hombro y dijo: “De acuerdo, tiene usted toda la razón, disculpe la molestia”, y caminó hacia las mesas de atención a ciudadanos.

En entrevista, Berzunza Casanova reiteró su inconformidad. “Desde septiembre la app no funciona y tampoco hay internet en las unidades, y aunque dicen que es gratis no es así, pues nos está costando el servicio porque el Gobierno no regala nada, sino sale de los recursos del ciudadano”, aseveró, y calificó el servicio como “una porquería”, porque cuando llueve paran los camiones, y por qué si sabían de esa consecuencia, ante lo cual haría que poner denuncia contra el Gobierno.

También reveló que acudió a las oficinas de Movibús, donde le dijeron que es particular, no del Gobierno, entonces ¿por qué 40 millones de pesos al Ko’ox, si no es gubernamental? No entiendo por qué lo está pidiendo la gobernadora, y si va a destinar esa cifra cada mes como subsidio, entonces que siga siendo gratuito el servicio.