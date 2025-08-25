EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE AGOSTO DE 2025

ARBITRARIO IMPAGO DE PEMEX.

Al parecer los efectos del viaje a Holanda causaron amnesia a Layda Sansores, que nada comentó la semana pasada del Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos que recientemente presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este nada más contempla los pagos a proveedores por nuevos proyectos que se generen y deja fuera los adeudos anteriores que se arrastran porque “comprometen su viabilidad”.

La falta de pagos de Pemex viene afectando las economías de los estados petroleros desde que inició la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Campeche en particular padece un constante decrecimiento económico acentuado desde que inició el gobierno de Layda Sansores, por su carencia de estrategias para impulsar sectores productivos como la pesca, agricultura, ganadería y apicultura.

El impago de Pemex obligó al cierre de decenas de empresas prestadoras de servicios, se perdieron cientos de trabajos formales. Lo peor es que el reclamo de Layda Sansores de “exigir justicia para Campeche” se dejó de escuchar. El plan estratégico de Sheinbaum terminará de sepultar la economía campechana, y ahora si, por lo que se ve, no hay nadie que nos defienda.

FINANZAS AHORCA A LOS DE CASA.

Ya que hablamos de falta de pagos, estrechez de economía y escasez de trabajo y obra, varios proveedores locales acusan en voz baja, pero muy baja para que no los perjudique más la acomplejada familia que gobierna, que en la Secretaría de Finanzas les atrasan cada vez más el pago de sus facturas, cosa que dicen, no sucede a los proveedores foráneos, a ellos se les sirve con la cuchara grande.

El comentario nos recordó aquella comparecencia de Jezrael Larracilla en que confesó, ante lo jodida que estaba la economía local, que el 80% de los servicios se contrataban a foráneos y el 20% a empresas locales. Considerando que ya la economía está más jodida, ¿llegará al 15% lo contratado a campechanos? Lo dudamos mucho. No se ven por ningún lado los más de 100 mil millones que ha manejado Layda Sansores.

Es una realidad que desde que inició esta administración, Campeche dejó de ser de los campechanos. Basta ver el gabinete repleto de foráneos y a la gobernadora que pisa el Estado lo menos posible. Bien decía Cantinflas hace casi 60 años: “Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad”.