PAGA PEMEX O NOS ENTIERRAN VIVOS: SIMÓN; CERRARÍA EL 70% DE LOS NEGOCIOS

Si no paga Pemex nos enterrarán vivos, porque Carmen aún depende económicamente de la industria petrolera, alertó Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado “Alonso Felipe de Andrade”, y estimó que si la petrolera sigue renuente a cumplir compromisos, los trabajadores se verán afectados y en consecuencia cerrará el 70% de los medianos negocios.

Recalcó que el cierre será desde locales en mercados públicos hasta medianas y pequeñas empresas, pues no podrán sortear la falta de ventas, además de que miles de trabajadores no reciben sus quincenas y seguramente no verán el aguinaldo.

Simón Díaz afirmó que Pemex se malacostumbró a que todo le den fiado, y no duda que haya funcionarios ratas, bandidos y corruptos que cobran el dinero pero se lo embolsan y tiene en jaque a los empresarios.