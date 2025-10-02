CONFLICTO ES ISLA ARENA ES PORQUE LA AUTORIDAD NO APLICA LA LEY: FRANCISCO ROMELLÓN

San Francisco de Campeche.- Luego de que pescadores de Isla Arena bloquearon la entrada de la comunidad pesquera, para exigir la intervención de las autoridades federales y estatales por la presencia de buzos y depredadores foráneos que sólo llegan en temporada de captura de pulpo para aprovecharse de la producción local, Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca), advirtió que este problema se repite cada año y debe ser atendido directamente por la Secretaría de Marina, la Capitanía de Puerto y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), pues son las instancias responsables de la vigilancia y regulación de la actividad pesquera.



El dirigente expresó que la falta de presencia institucional ha permitido un desorden en la pesca, generando enfrentamientos entre comunidades y pescadores foráneos. “La autoridad no está haciendo cumplir la ley”, sentenció.



Mientras no se ejerza una vigilancia real, advirtió, los conflictos en la captura de pulpo y otros productos seguirán repitiéndose cada temporada, “y en Isla Arena desde hace 10 ó 12 años viene ocurriendo esta situación”.