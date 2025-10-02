DENUNCIAN QUE ANTONIO JIMÉNEZ Y FRANCISCO TAMAY HOSTIGAN Y VIOLENTAN DERECHOS HUMANOS DE TRABAJADORES DEL CONGRESO

A través de otra denuncia anónima, una empleada del Congreso del Estado señaló que tanto el presidente del Legislativo, Antonio Jiménez, como el director de Recursos Humanos, Francisco Tamay, violentan y hostigan a sus compañeras y compañeros, a quienes si no hacen lo que ellos quieren, les levantan actas administrativas y hacen descuentos vía nómina, y si no desfilan corren el riesgo de ser despedidos.

El texto señaló:

“Me dirijo a ustedes con desesperación y angustia, en nombre de mis compañeras y compañeros empleados del Congreso. Así como violentaron en la sesión a la diputada Delma Rabelo, así lo hacen con nosotras; el director de Recursos Humanos, Francisco Tamay, nos hostiga y levanta actas administrativas y hasta descuentos tenemos en la nómina, porque Antonio Jiménez al ver que nosotros no los apoyamos gira esa indicación”.

También, agregó, el violentador del secretario general Alejandro Moo Cervera, quien nunca te recibe a pesar de que dicen ser un Congreso humano, yo se los digo: en el Congreso nadie quiere a Jiménez, todo es por miedo, nos hacen desfilar porque si no nos corren, es increíble cómo dicen proteger los derechos de las mujeres y nos joden todos los días por culpa de Morena.

Cuando denunciamos a Francisco Tamay, el presidente Jiménez sólo nos envió al Órgano Interno de Control, nos grabaron y jamás pasó nada, pues sigue cobrando y jodiendo a las mujeres. ¿Ese es el Congreso humano?, cuestionó.

Hay una ley de austeridad aprobada en diciembre de 2024 y entonces ¿por qué Jiménez compró camioneta nueva? ¿Por qué Jiménez remodela el salón de sesiones? Eso no cuesta 3 pesos, ya Cazarín lo hizo hace 2 años, ¿por qué volver a gastar? Ni uniformes tenemos, pero ¿qué tal la remodelación del salón de sesiones? Aquí las mujeres no importamos, hace unos días corrieron a mi compañera Rusby después de 27 años de servicio en la Dirección de Finanzas y con hijos, ¿el motivo? No prestarse a ocultar información financiera de la gente de Jiménez, proveedores a modo y muchas cosas más, los despidos van a seguir a partir del lunes. Por favor publiquen mi mensaje no tengo miedo ya. Hasta ahí la denuncia.