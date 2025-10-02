jueves, octubre 2, 2025
Lo último:
Locales

MUERE LOMITO GUARDIÁN DEL TREN LIGERO

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- A través de una publicación en sus redes sociales, la usuaria Nery Rodríguez dio a conocer que Tomás, como llamó al lomito guardián del Tren Ligero, pasó a mejor vida.

Y le dedicó un emotivo mensaje:

“Querido Tomás, tu cuerpo cansado y tus heridas contaban la historia de una vida difícil en las calles, pero tus ojos reflejaban la grandeza de un alma noble. Hoy me despido de ti con gratitud por haberme permitido conocerte, aunque fuera por poco tiempo”.

Y agregó: “Fuiste un anciano guerrero que, pese al dolor, aún regalaba ternura, lealtad y cariño. Ahora eres libre de sufrimiento. Tu recuerdo vivirá en mí como ejemplo de fortaleza y amor incondicional. Te recordaré siempre Guardián del Tren Ligero y de las puestas de sol más hermosas de Campeche. Con dolor en mi corazón, Nery”.

A su publicación anexó una imagen caricaturizada donde aparecen un elemento de la Guardia Nacional y el ejemplar canino.

También te puede gustar

Alerta SDR por presencia de langostas en su etapa temprana

telemarwebmaster_gs2m70wg

ARTEC ADVIERTE A TRANSPORTISTAS QUE YA NO HAY PRÓRROGA PARA TRÁMITES DE 2025 ¿IRÁ TRAS LOS CAMIONES IRREGULARES DE PABLO G. LAZARUS?

telemarwebmaster_gs2m70wg

INTENTO DE ROBO DE TANQUE DE GAS MOVILIZA A LA POLICÍA EN LA COLONIA POLVORÍN

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *