MUERE LOMITO GUARDIÁN DEL TREN LIGERO

San Francisco de Campeche.- A través de una publicación en sus redes sociales, la usuaria Nery Rodríguez dio a conocer que Tomás, como llamó al lomito guardián del Tren Ligero, pasó a mejor vida.

Y le dedicó un emotivo mensaje:

“Querido Tomás, tu cuerpo cansado y tus heridas contaban la historia de una vida difícil en las calles, pero tus ojos reflejaban la grandeza de un alma noble. Hoy me despido de ti con gratitud por haberme permitido conocerte, aunque fuera por poco tiempo”.

Y agregó: “Fuiste un anciano guerrero que, pese al dolor, aún regalaba ternura, lealtad y cariño. Ahora eres libre de sufrimiento. Tu recuerdo vivirá en mí como ejemplo de fortaleza y amor incondicional. Te recordaré siempre Guardián del Tren Ligero y de las puestas de sol más hermosas de Campeche. Con dolor en mi corazón, Nery”.

A su publicación anexó una imagen caricaturizada donde aparecen un elemento de la Guardia Nacional y el ejemplar canino.