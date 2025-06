EN REDES: “PURAS MAMADAS DICE”, “QUE SE LARGUEN LAS 2” Y “ESTÁ ENAMORADA DE MARCELA”, RESPONDEN CIBERNAUTAS A LAYDA

Luego de que en su último show semanal afirmó que primero se iría ella, porque la jefa policiaca está haciendo un trabajo de primera, cibernautas dirigieron a la gobernadora Layda Sansores comentarios y exigencias como: “Que se larguen las 2”, “…es un trabajo deprimente”, “Puras mamadas dice”, “Pues se está tardando en largarse” y “Esa señora está enamorada de Marcela”.



En nueva muestra de que la ciudadanía no cree en la Administración laydista, se lee: “Ni la burla perdona, pero ya queda cada vez menos tiempo para que se vayan las 2”, “No es un trabajo de primera, es un trabajo deprimente señora”, “Marcela Muñoz y Layda Sansores son una vergüenza para Campeche, aparte de corruptas, cínicas, no tiene madre” y Puras mamadas dice la anciana decrépita… si buen trabajo es robar, pues que me dé chamba”.

El repudio hacia la mandataria y funcionaria consentida se refleja en mensajes como: “Que se larguen las 2. Hay que hacer un paro. Revocación de mandato”, “Esa señora está enamorada de Marcela creo para que esté tan ciega”, “Desde que llegaron han servido para dos cosas, para nada y para lo mismo, corruptas” y “Buen trabajo saquear Campeche”.



Además: “Pues si te vas qué esperas mi gober, nadie te va a extrañar, por el contrario, vamos a estar felices, aaaah, pero llévate a toda tu banda de mafiosos”, “Trabajo excelente para ella nada más con lo que se embolsa, y lo que le da el cartel”, y “Sólo ella se lo cree neta, pura mamada habla”.



Igualmente: “En un sarcófago se va a ir, es de las pocas personas que creen en la