TÓMELO CON CALMA: SHEINBAUM NO APRUEBA EXCESOS EN LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Por Fernando A. Mora Guillén

Usuarios retiran sus cuentas de CIBanco, Intercam, y Vector.

Medios Públicos fundamentales para fortalecimiento.

Sheinbaum no aprueba excesos en Libertad de Expresión.

Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y las sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CIBanco, Intercam, y Vector; registran la salida de capitales; las tres instituciones han sido acusadas de lavado de dinero, de grupos de la delincuencia organizada. Las acciones del Departamento del Tesoro estadounidense, generaron una importante reducción en el número de sus operaciones; se estima que entre un 30 y un 40 por ciento de los clientes, ha retirado sus capitales, lo que también ha generado alertas hacia otras instituciones financieras, en nuestro país.

El pasado miércoles, las calificadoras internacionales han bajado la calificación de las tres instituciones, lo que afectará al sistema financiero, y llevará a la revisión de la situación y condiciones de otras instituciones financieras.

El futuro de los bancos y la casa de bolsa es incierto, y evidentemente que el resto del sistema nacional desacelerara sus operaciones ante la necesidad de interponer filtros, sistemas, y programas de capacitación, para evitar las posibilidades de ser sancionadas. Las medidas antilavado, no solo deberán ser implementadas en Bancos, e instituciones financieras; sino en empresas industriales, comerciales y de servicios.

Tómelo con atención.- Tras la reunión de los países que conforman el grupo de los BRICS, se llevó a cabo el Foro de Medios y Think Thanks, en el que se analizó el papel de los medios públicos, en los países que conforman esta alianza.

En el evento, Braulio Ribeiro, en su calidad de anfitrión y director general de la Agencia de Noticias Brasileña EBC, destacó que los medios públicos son una pieza clave, para el fortalecimiento y desarrollo de los países.

Aseguró que la cooperación entre los medios públicos se ha convertido en una pieza clave, para el fortalecimiento y desarrollo de los países. Mediante los medios públicos, difunden la narrativa que refleja los intereses comunes, y fortalece un orden internacional más equilibrado.

Finalmente señaló, que los medios públicos son una gran herramienta, para combatir los desafíos actuales del sector de las comunicaciones, como la desinformación, la intolerancia, y la exclusión digital.

Si bien los medios deben ser una herramienta del estado, no deben ser usados como canales del gobierno en turno, para denostar o polarizar a la sociedad. Un buen análisis que nos lleva a reflexionar, sobre el uso de estos espacios, y canales de comunicación en nuestro país.

Tómelo con interés.- El jueves pasado, al ser cuestionada sobre la resolución que en Sonora impuso el Tribunal Electoral, a una ciudadana para extender por 30 días, una disculpa pública por sus redes sociales, a una diputada de Morena, la Presidenta de la República, reconoció que ha sido un exceso; no está de acuerdo con que se limite la Libertad de Expresión, y destacó que la justicia debe ser humilde.

A nivel local, y previo a que entre en vigor la Reforma Judicial, hemos visto excesos que limitan la libertad de Expresión, como los casos de Hector De Mauleon, y el Periódico El Universal, a quiénes una autoridad en Tamaulipas, ha pretendido limitar su ejercicio profesional, y el ejercicio del Derecho a la Información; o lo sucedido en Campeche, con Jorge Luis González, y el Diario Tribuna, a quiénes bajo la consigna de la Gobernadora Layda Sanzores, una autoridad judicial, ha pretendido limitar su libertad de expresión, y el informar oportunamente a la sociedad, a interponer un interventor, que supervise su labor periodística.

Queda claro que, en varios grupos de Morena, no entienden el mensaje e instrucción de la Presidenta de la República, respetar la Libertad de Expresión, y el Derecho a la Información. Deben entender los mensajes, y no dar su propia interpretación, que, según lo manifestado por la Primera Mandataria, no es el exceso de poder al impartir justicia.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.