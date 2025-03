LAYDA SANSORES AFIRMA QUE “GRACIAS A MARCELA” CAMPECHE ES SEGURO; Y QUE LOS HOMICIDIOS SON POR RIÑAS Y ALCOHOL

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendió los resultados en materia de seguridad y atribuyó los avances a la labor de la comandante Marcela, asegurando que el estado ocupa el lugar 29 a nivel nacional en incidencia delictiva.

Sansores insistió en que la mayoría de los homicidios registrados en la entidad no tienen relación con el crimen organizado, sino que son consecuencia de riñas familiares y el consumo de alcohol. “Ojalá que no hubieran muertos, pero no todos los homicidios son por el crimen organizado”, justificó.

Pese a los cuestionamientos sobre la seguridad en el estado, la mandataria sostuvo que Campeche atraviesa un “gran momento” y reiteró que los datos oficiales respaldan su postura.