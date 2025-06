EN CAMPECHE NO DISIMULARON LA LEY CENSURA IMPULSADA DESDE PALACIO DE GOBIERNO, SEÑALAN

En su sección “El Guayabazo” que transmite a través de TV Azteca Campeche, Jorge Berthely, se refirió al “estreno” de una ley de ciberseguridad que catalogó como ley censura impulsada desde el Palacio de Gobierno e inaugurada con la vinculación a proceso del periodista Jorge Luis González Valdez, pero “olvidando” que usaron esos mismos métodos para llegar a sus cargos.

Mediante un video, al que anexa el texto “Imagínate que el medio que usaste para llegar a tu puesto, sea el que ahora demuestra la incompetencia en él. Esto es lo que pasa en Campeche”, Berthely señaló:

“En Campeche no lo disfrazaron, no se esperaron, no dialogaron, ni siquiera lo disimularon, pues estrenaron una ley de ciberseguridad convertida ya en una ley censura impulsada desde el Palacio de Gobierno e inaugurada con la vinculación a proceso de un periodista (Jorge Luis González Valdez), y todo porque a ‘Leyda Censures’ argumentó incitación al 0d¡o en su contra”.

Leyda Censures, continuó, tiene como trabajo gobernar, y los periodistas tenemos como trabajo cuestionar, subrayó, y recalcó que los de tinte escarlata quieren controlar lo incontrolable: la retórica de la opinión, y, peor, olvidan que usaron esos mismos métodos para llegar a sus cargos.