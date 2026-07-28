BARCO DE HIERRO Y LATÓN DE CASI $10 MILLONES ATENTA CONTRA NUESTRA IDENTIDAD Y PATRIMONIO, Y ES MUY CARO: ADRIANA ORTIZ

San Francisco de Campeche.- Al recalcar que Campeche es tan rico en historia y cultura, y tiene tantos sitios que podrían ser icónicos que no tenemos que inventar ninguno, la abogada Adriana Ortiz Lanz aseveró: “Me parece que no he terminado de entender la cuestión de cuál es el fin de tener esa embarcación ahí, pues ponerla como atractivo turístico atenta contra nuestra identidad y patrimonio”.

Lo anterior, en relación al barquito de hierro y latón que, de acuerdo con diputados, costó casi 10 millones de pesos y fue instalado en el malecón de la ciudad capital, y recalcó que al investigar cuáles eran los tipos de embarcaciones que del siglo 15 al 19 surcaron los mares campechanos, no encontró un navío similar al de la Secretaría estatal de Turismo con 4 mástiles, y cuestionó: “De entrada, ¿réplica de no sé de qué?”.

Ortiz Lanz subrayó que la referida embarcación demerita la historia de la ciudad capital y del Estado, porque no se tienen que construir historias cuando se tienen,y además, fue colocada en un punto del malecón saturado de elementos, como la estación del Tren Ligero y el “Papá luchón”, cuando pudieron elegir otra zona para “jalar” turismo y beneficiar a comercios.

Respecto al nombre del proyecto “Legado Astillero”, manifestó que aquí no se hacían barcos de ese tipo, y consideró que las autoridades deben reforzar el conocimiento de la historia y no confundir. “No debemos contribuir a la confusión de la historia y de las interpretaciones históricas, porque no son sanas”.

En tercer lugar, la exdiputada externó que el precio le llamó muchísimo la atención, pues el 2% sobre Hospedaje es un recurso adicional para promoción turística.

“Yo valoraría qué promoción turística nos hace ese barco o qué puede sumar a esa estrategia. No termino de entenderlo y el costo se me hace elevado, pues en Quintana Roo hay recorrido pirata y los navíos de madera en desuso o que van a ser desechados para renovar por nuevos cuestan 1 ó 2 millones de pesos, incluso aquí, con el rescate de embarcaciones de 3 mástiles con 6, 8 ó 9 velas, no costaban 10 millones”, finalizó.