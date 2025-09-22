DOS VARONES CONVIERTEN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN RING; UNO SE REFUGIA EN UNA TIENDA

Ciudad del Carmen.- Ante la expectación de vecinos y transeúntes, la tarde de hoy lunes sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Francisco I. Madero de Carmen, dos hombres protagonizaron un enfrentamiento a golpes. Uno, con el torso desnudo, al inicio tenía una silla de madera en sus manos.



En un video, se observa que al principio una camioneta roja se interponía entre los contrincantes, pero de repente aceleró para alejarse, y tras intercambiar algunos golpes, el que no tenía camisa huye y termina refugiándose dentro de la tienda “Mini Mono”, ubicada a la vuelta, sobre la avenida Periférica Norte.



Vecinos y testigos solicitaron la intervención de las autoridades para evitar que la situación pasara a mayores, y hasta el momento no se ha informado si hubo personas detenidas o lesionadas.