¡REVÉS JUDICIAL! JUEZ ORDENA A INFODEMIA Y A VILLAMIL FRENAR PUBLICACIONES CONTRA EL PERIODISTA IGNACIO GÓMEZ

-“ES EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA DESACREDITAR A LA PRENSA”: LÓPEZ SAN MARTÍN

A través de un reporte en ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca dio a conocer el revés judicial a Infodemia y a Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), luego de que un juez ordenó frenar publicaciones que inhiban, estigmaticen o criminalicen el trabajo del periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor.

La medida es mientras el juzgador resuelve el amparo solicitado por el periodista contra la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México.

El periodista Manuel López San Martín afirmó: “Es el uso de recursos públicos para desacreditar a la prensa”.