HIJOS DE AMLO RECIBIERON DINERO DE FUNCIONARIO DE ROCHA VINCULADO AL NARCO: POLITICO MX

Revelaciones periodísticas dan nuevos detalles de la investigación de Estados Unidos, que apuntan a que Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán habrían recibido recursos de una estructura financiera operada por el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, para financiar sus negocios en sectores estratégicos, dio a conocer el medio Político MX, que se basó en información revelada por el periodista Carlos Loret de Mola en su columna para El Universal.

Según el reporte, el dinero proveniente de actividades ilícitas se integraba a negocios estratégicos a través de empresas fachada y contratos públicos, y en esta trama, Amílcar Olán funcionaba como el brazo ejecutor para reinvertir estos fondos en proyectos de la administración pública.

Fuentes de primer nivel con acceso a la investigación describen la entrega directa de dinero de parte de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Rubén Rocha Moya, a los hijos de AMLO.

Dentro de la supuesta red de corrupción en Sinaloa, el exfuncionario es identificado como la pieza clave que manejaba los recursos bajo las órdenes del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por lo que coordinaba el flujo de efectivo proveniente del Cártel de Sinaloa para entregarlo a los familiares de AMLO.

Político MX recalca que, según el periodista Loret de Mola, Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya y acusado de nexos con el narco, entregaba dinero a los hijos del expresidente ya sea en Sinaloa o en la Ciudad de México cuando no podían viajar.

“Y ese hombre les entregó el dinero en sus manitas a los hijos de López Obrador, Andy y Bobby López Beltrán. Y los juniors del Presidente hicieron negocios con todo: obra pública, medicinas, equipamiento hospitalario”, se lee en la columna.

El periodista señaló que esto lo realizó a través de una estructura de empresas “que le sirvieran a la organización criminal para lavar dinero”, y a partir de que se armó dicha red “fluyeron los contratos de obra pública, las empresas fachada, permisos para desarrollar tierras, permisos para explotación en Mazatlán, etc”, añadió Político MX.