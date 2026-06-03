CLAMAN VECINOS POR PRESENCIA POLICIACA Y ACCIONES EFECTIVAS DE LA FISCALÍA PARA COMBATIR OLA DE ROBOS Y DELITOS PATRIMONIALES

Ciudad del Carmen.- Hartos de la inseguridad, que ha escalado para poner en jaque la tranquilidad en los hogares, vecinos de las colonias Insurgentes, Independencia y Santa Rosalía y del fraccionamiento Malibrán, exigieron públicamente acciones para combatir robos y delitos patrimoniales.

A través de oficios respaldados por más de un centenar de firmas, los inconformes precisaron que desde el pasado 25 de mayo entregaron escritos a diversas autoridades estatales y municipales, incluida la Oficina de la gobernadora Layda Sansores San Román, el Ayuntamiento de Carmen, la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad, para que haya mayor presencia policial, mejor coordinación entre las corporaciones y acciones más efectivas de la Fiscalía para fortalecer las investigaciones y combatir la impunidad.