miércoles, junio 3, 2026
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NO DEL ESCRITORIO, NO DE LA IMPROVISACIÓN”: EL MENSAJE DEL NUEVO SECRETARIO DE SALUD ¿MARCA DISTANCIA CON LA ADMINISTRAIÓN PASADA?

Campeche.- En su primer mensaje como titular de la Secretaría de Salud de Campeche, Orlando Alvarado Rivadeneyra delineó lo que será su estrategia de trabajo, pero también dejó frases que no pasaron desapercibidas y que fueron interpretadas como una crítica implícita a la forma en que se condujo la dependencia en los últimos años.

Aunque reconoció el trabajo realizado por la exsecretaria Josefa Castillo Avendaño y aseguró que dará continuidad a los avances alcanzados, el nuevo funcionario insistió en la necesidad de poner orden, fortalecer la coordinación institucional y mantener una presencia permanente en territorio.

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