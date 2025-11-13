ESTUDIANTES DE MICHOACÁN EXIGEN A LAYDA SANSONES ATENDER DE INMEDIATO A LOS CAÑEROS

Estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto Tecnológico de Zitácuaro enviaron un mensaje directo a la gobernadora Layda Sansores luego de quedar detenidos en Campeche durante su traslado a un congreso de Ingeniería Civil en Mérida. Héctor Mercado Molina explicó que más de 30 jóvenes viajan con recursos propios y de sus familias, y al encontrarse varados solicitaron comprensión, pero sobre todo una respuesta urgente por parte de la mandataria.

Esaú Bravo Guadarrama y Jesús de la Cruz recalcaron que la prioridad es la atención inmediata a los cañeros que mantienen el bloqueo y que enfrentan pérdidas económicas. Subrayaron que su causa es mayor que la de los estudiantes, pero pidieron a los cañeros permitirles avanzar y a Sansores San Román intervenir sin demora. Destacaron que apoyan la lucha de los productores, pero igualmente pidieron que se atienda su situación para no afectar su participación académica, llamando a la gobernadora a resolver el conflicto y dar respuesta a las necesidades de los cañeros.