CAÑEROS MANTIENEN BLOQUEO, AFIRMAN QUE EL GOBIERNO ALEGÓ NO TENER RECURSOS PARA APOYARLOS

A más de seis horas del bloqueo, productores de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de Champotón y Seybaplaya mantienen cerrada la carretera federal Campeche-Champotón con maquinaria pesada y una enorme manta de protesta. Exigen un subsidio de 300 pesos por tonelada ante la caída del precio de la caña provocada por la libre importación, advirtiendo pérdidas irreversibles para esta Zafra. Uriel Aké, dirigente de la agrupación, reconoció que la organización está en números rojos y acusó al Gobierno del Estado de negarse a negociar al argumentar falta de recursos. El bloqueo ha generado un severo caos vehicular que ya alcanzó el malecón “Carlos Sansores” y “Revolución”, donde se han formado largas filas; aun así, sólo permiten el paso de ambulancias, adultos mayores en condición crítica y menores.

El conflicto escaló luego de que un intento de la Segob por convocar a una reunión con supuestos representantes de la Federación fuera rechazado por los cañeros, quienes consideran que no les ofrecen garantías ni soluciones reales. Los productores sostienen una exigencia central e inamovible: que la gobernadora Layda Sansores se presente personalmente en el lugar y anuncie un programa emergente que rescate al sector cañero. Advirtieron que la protesta continuará el tiempo que sea necesario hasta obtener una respuesta concreta.