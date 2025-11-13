SIN DEFINIR SI SERÁ LIBERADO EL BLOQUEO, GOBIERNO PRESUME REUNIÓN “CORDIAL” CON DIRIGENTES CAÑEROS

La secretaria de Gobierno de Campeche, Elisa María Hernández Romero, informó que sostuvo lo que llamó una reunión cordial y productiva con Guillermo Rojas, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales de La Joya, acompañada por Roxana Rivera Peña, encargada del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Señaló que continuaron escuchando las problemáticas del sector cañero, sin aclarar si existe alguna decisión inmediata para dar respuesta a sus demandas ni si el bloqueo será levantado en las próximas horas.

La funcionaria afirmó que, gracias a las gestiones de la gobernadora Layda Sansores ante el Gobierno de México, Campeche fue incluido en las mesas nacionales de negociación que se llevan a cabo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sostuvo que este paso permitirá fortalecer el diálogo y avanzar en la búsqueda de soluciones para las y los productores cañeros, aunque no detalló compromisos concretos ni acciones inmediatas.