ASESINAN A EMPRESARIO CARMELITA “LA POLACA”; SU CUERPO FUE ENCONTRADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO

Ricardo Martínez Rodríguez, empresario maderero de Ciudad del Carmen, Campeche, conocido como “La Polaca” o “Richard Maderas”, fue hallado sin vida en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, tras haber sido secuestrado a inicios de la semana. Su muerte generó alarma y consternación entre los gremios empresariales de la región.

Las autoridades informaron que el empresario estuvo privado de su libertad varios días antes de que se encontrara su cuerpo, que presentaba claras huellas de violencia. El caso ha desatado exigencias de una investigación rigurosa para dar con los responsables y frenar la creciente percepción de inseguridad entre los empresarios de Campeche y Tabasco.

Fuente: Diario Cambio 22