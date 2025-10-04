OTRA VEZ EN RIESGO EL PAGO A JUBILADOS DE LA UNACAR: RECTORA; SIN RECURSOS PARA PAGAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

La rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Martha Laffón Leal, reconoció que la institución apenas cuenta con recursos para cumplir con el pago a jubilados hasta octubre, mientras para noviembre y diciembre se requieren alrededor de 20 millones de pesos adicionales, los cuales aún no han sido garantizados.

La funcionaria explicó que actualmente se utilizan ahorros y economías internas para cubrir los compromisos patronales y asegurar los pagos. “Estamos pagando a jubilados con economías, pero no podemos seguir comprometiendo todas las operaciones académicas y administrativas para atender ese rubro”, expresó.

Laffón Leal detalló que los recursos ordinarios no alcanzan debido a que las contrataciones y aportaciones previstas no cubren las necesidades del sistema de pensiones, por lo que han tenido que recurrir a medidas emergentes. A nivel federal y estatal, dijo, aún se gestionan apoyos extraordinarios que podrían ayudar a cerrar el año sin atrasos.

Laffón Leal subrayó la urgencia de avanzar en una reforma estructural de jubilaciones y pensiones, incluida en el contrato colectivo de trabajo, que se ha visto retrasada por las controversias sindicales. “Es indispensable esa reforma para garantizar la sostenibilidad financiera de la universidad, de lo contrario, cada año enfrentaremos el mismo problema”, aseguró.