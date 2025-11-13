jueves, noviembre 13, 2025
ESTE SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE HAY QUE MARCHAR POR LA JUSTICIA Y POR MÉXICO: ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, la página Organización Demócrata preguntó por qué ir a la marcha de este sábado 15 de noviembre de 2025, y respondió: “Por los desaparecidos, por las madres buscadoras, por los agricultores, por los médicos, por los transportistas, por los jóvenes, por las mujeres, por los niños, por los asesinados, por la justicia, pero sobre todo por México”.


El presentador y autor Emiliano Cosgaya, expresó por último: “A falta de justicia, nos unimos los jóvenes”.

