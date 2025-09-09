EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE SEPTIEMBRE 2025

SHEINBAUM PERMITE REPRESIÓN Y CENSURA.

Ayer comentamos algunas de las mentiras contenidas en el Primer Informe de Gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, expuestas por la periodista Anabel Hernández. Hay una que no podemos dejar pasar: “En México no se reprime. No se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura”. Campeche demuestra que eso es mentira.

Días antes del informe presidencial la policía de Carmen reprimió un bloqueo del puente Carmen-Zacatal, en el que protestaban pacíficamente los taxistas por la competencia ilegal que les fomenta el alcalde morenista Pablo Gutiérrez con sus pochimóviles. Se usó la fuerza del Estado para que policías con equipos antimotines y gases lacrimógenos repriman al pueblo que exigía justicia.

Y como no hay libertad de expresión, desaparecieron los medios impresos, pues la censura es cada vez peor. Layda Sansores acosa a sus críticos con denuncias de incitación al odio, violencia política de género y daño moral para silenciarlos. Los casos de Tribuna y del periodista Jorge Luis González Valdez exhiben cómo se han pisoteado las leyes y la Constitución para favorecer sus caprichos. Y lo peor de todo es que Sheinbaum está enterada de lo que aquí pasa, y lo permite.

INICIA MAL SEPTIEMBRE EN SEGURIDAD.

Si la gobernadora Layda Sansores reclamó en la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que le “lastiman las estadísticas”, ahora la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, desmiente a la DEA y asegura que en Campeche “no hay cárteles establecidos en Campeche”, que nada mas son células delictivas y que “Campeche está seguro”. Editorialistas de Los Rozones, de La Razón de México, opinan lo contrario:

“Gran indignación provocó la muerte del empresario hotelero Manuel Grajales… El cuerpo del hombre de 90 años fue encontrado en una zona rural del municipio de Candelaria. El lunes su hija, Norma Grajales Paredes, reveló en redes sociales que su padre, muy querido por la comunidad, fue sacado por la fuerza por hombres encapuchados de uno de los cuartos del hotel Del Bosque, de su propiedad, en donde descansaba. Norma suplicó a quienes se lo llevaron que lo devolvieran… Pero los ruegos no fueron escuchados, ni por los agresores ni por las autoridades. El martes, la gobernadora Layda Sansores se indignó porque públicamente se expusieron cifras negativas de incidencia delictiva y pidió ‘una reconsideración’. Tenía razón, la situación era peor.”

En la primera semana de septiembre hubo dos ejecuciones, dos personas heridas en una balacera, un secuestro y asesinato de un empresario y al menos dos asaltos denunciados. Si a Layda Sansores le “lastiman las estadísticas”, a los campechanos les lastima la ineptitud de Marcela Muñoz. ¿Por qué mejor no “reconsidera” cesarla y poner alguien eficiente en ese cargo?