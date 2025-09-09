HALLAN A SUJETO SIN VIDA EN CARRETERA ESCÁRCEGA – VILLAHERMOSA; FUE IDENTIFICADO

Cristian Fabián Hernández Vallejo, originario de la Ciudad de México, fue identificado como el hombre hallado sin vida ayer en el tramo de la carretera federal Escárcega–Villahermosa, a la altura de la entrada del ejido 18 de Marzo, en la Junta Municipal de Mamantel, municipio del Carmen. Hasta el momento, el cuerpo no ha sido reclamado por familiares.

El hallazgo se produjo cerca de una cachimba que se incendió hace poco más de un mes. Las autoridades confirmaron que el cuerpo no presentaba imp^çtos de @rm4 de fuego ni lesiones de @rm4 blanca. El cadáver fue trasladado al anfiteatro de Escárcega, donde permanece en espera de ser reclamado.