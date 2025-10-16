jueves, octubre 16, 2025
Lo último:
Municipales

SE INCENDIA CAMIONETA DE DOBLE CABINA TRAS CHOCAR CONTRA PARADERO DE COMBIS

user editor

SIN INFORME OFICIAL SOBRE NÚMERO DE PASAJEROS Y CONDICIONES

En el kilómetro 20 de la carretera federal, a la altura del basurero municipal de Ciudad del Carmen, una camioneta de doble cabina, tipo paila, color rojo y modelo Titán, se incendió por completo luego de que su conductor perdiera el control y chocara contra un paradero de combis de pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba de Puerto Real hacia Ciudad del Carmen, y el accidente ocurrió ayer miércoles por la noche. Tras el fuerte impacto, la unidad comenzó a arder en llamas. No hay informe oficial sobre si el conductor o alguna otra persona resultó les¡onada o perdió la vida. Personal de emergencia se trasladó al sitio para sofocar el fuego y realizar las diligencias correspondiente

También te puede gustar

TRES EJECUCIONES EN MENOS DE 24 HORAS; ASESINAN A ELOTERO

user editor

Layda protege a delincuentes para usarlos como grupos de choque, advirtió, Cleotilde Herrera

Detectan irregularidades por más de 65 mdp en 11 municipios de Campeche

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *