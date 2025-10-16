SE INCENDIA CAMIONETA DE DOBLE CABINA TRAS CHOCAR CONTRA PARADERO DE COMBIS

SIN INFORME OFICIAL SOBRE NÚMERO DE PASAJEROS Y CONDICIONES

En el kilómetro 20 de la carretera federal, a la altura del basurero municipal de Ciudad del Carmen, una camioneta de doble cabina, tipo paila, color rojo y modelo Titán, se incendió por completo luego de que su conductor perdiera el control y chocara contra un paradero de combis de pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba de Puerto Real hacia Ciudad del Carmen, y el accidente ocurrió ayer miércoles por la noche. Tras el fuerte impacto, la unidad comenzó a arder en llamas. No hay informe oficial sobre si el conductor o alguna otra persona resultó les¡onada o perdió la vida. Personal de emergencia se trasladó al sitio para sofocar el fuego y realizar las diligencias correspondiente