EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE OCTUBRE DE 2025

SHEINBAUM MINTIÓ, CONTINÚA DESABASTO.

El desabasto de medicamentos en todo México parece que no tendrá fin mientras siga gobernando Morena. El problema es sencillo: la presidente Claudia Sheinbaum se niega a pagarle a las empresas farmacéuticas más de 14 mil millones de pesos que les adeuda su gobierno, y lo que es peor, las amenazó con que tendrán que cumplir con la entrega de fármacos o serán denunciadas por incumplir sus contratos.

Habrá que preguntar a la señora Sheinbaum si su administración está cumpliendo su parte del contrato al no pagar los medicamentos concursados y la razón por la cual se niega a saldar sus adeudos a las farmacéuticas afectadas. El problema es que su erróneo proceder afecta la salud de millones de mexicanos que han dejado de recibir sus medicinas porque su gobierno se niega a cumplir con el pago de los medicamentos que ya le entregaron.

Los gobiernos de la Cuarta Transformación están matando a miles de mexicanos. Además de que se negaron a atender a los enfermos de cáncer, los servicios de salud están cada vez están peor. No falta mucho para que comiencen a rifar en una ridícula tómbola las consultas médicas, como si enfermarse fuera una lotería. La indolencia, insensibilidad y deshumanización de la 4T nos llevará a la tumba.

