miércoles, septiembre 24, 2025
Municipales

CAMIONETA VOLCÓ TRAS CHOCAR CON POSTE Y CAMELLÓN; CHOFER HUYE

Publicad0rTelemar

Escárcega.- Una camioneta terminó volcada tras impactarse contra un poste de alumbrado público y el camellón central de la avenida Héctor Pérez Martínez, frente a la gasolinera Full Gas.

El conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra las estructuras.

Tras el percance, el automovilista huyó del lugar, dejando la camioneta abandonada.

