DENUNCIAN ABANDONO DEL AYUNTAMIENTO DE PABLO EN UNIDAD DEPORTIVA LAGUNA DE TÉRMINOS

Usuarios de la Unidad Deportiva Laguna de Términos, en la colonia Renovación III, denunciaron públicamente el abandono en el que se encuentra este espacio, luego de que las recientes lluvias evidenciaran las malas condiciones del campo, el cual luce anegado y con daños visibles pese a que fue inaugurado apenas en 2023. Señalaron directamente al Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen (Indejucar) y al Ayuntamiento de Carmen encabezado por Pablo G. Lazarus por no dar el mantenimiento adecuado.

Recordaron que la obra fue gestionada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y entregada al Ayuntamiento para su cuidado, sin embargo, en menos de dos años ya presenta problemas estructurales. La inundación constante del terreno ha hecho imposible practicar deportes, frustrando a decenas de jóvenes que utilizaban el espacio para entrenar.

“Es increíble que una obra tan reciente esté en estas condiciones. Cada que llueve se convierte en un charco y nadie del Ayuntamiento se hace responsable de darle mantenimiento”, lamentó uno de los afectados.

La falta de atención no solo afecta al campo principal, también se perciben daños en otras áreas de la unidad, lo que ha generado sospechas sobre la calidad de la construcción y el seguimiento de las autoridades municipales. Ante ello, la comunidad deportiva exige a Indejucar y al Ayuntamiento que respondan con acciones inmediatas, pues consideran un desperdicio de recursos públicos que una inversión federal de tal magnitud se deteriore en tan poco tiempo.