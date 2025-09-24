“QUIERE HACERSE LA VÍCTIMA, PERO NO LE QUEDA”:  CIUDADANOS LE REPLICAN A LA GOBERNADORA TRAS RECLAMAR A LÓPEZ-DÓRIGA POR EVIDENCIAR LA CENSURA EN CAMPECHE

Ante el respaldo y la solidaridad nacional al periodista Jorge González por sufrir censura y represión a la libertad de expresión, la gobernadora de Campeche arremetió contra Joaquín López-Dóriga acusándolo de ocultar información y manipular hechos en la entidad. Sin embargo, lejos de encontrar apoyo, la reacción ciudadana en redes sociales se volcó en su contra.

Los comentarios coincidieron en señalar que la mandataria recurre al mismo discurso una y otra vez. “Puro circo en el programa… ya todos los campechanos saben el teatro que arma este gobierno”, escribió un usuario, mientras otro sentenció: “ya chole con lo mismo” y uno más ironizó: “tenemos que ser muy estúpidos para creer lo que dice esta señora, quiere hacerse la víctima pero no le queda”.

La actuación de la policía estatal también fue centro de críticas. Se exigió mostrar pruebas del caso de la mujer policía acusada de robar un celular: “que muestre los videos de las body de cuando se roba el teléfono, a no porque no le conviene”, reclamaron. Otros añadieron: “para eso sí investigan las body cams, pero en otros casos ni se toman la molestia”. Varios coincidieron en que “los policías de Campeche son una vergüenza” por abusos, negligencias y comportamientos prepotentes.

Incluso hubo quienes compararon la inacción frente a otros actores políticos: “es más fácil que Morena pierda en Campeche y ahí no ha pasado nada”, recordando los reiterados señalamientos sin consecuencias contra Alejandro Moreno. Entre la burla y la molestia, se repitieron frases como “ya chole, pero díganlo sin llorar” y “sigue con eso la ruca”.

Mientras periodistas reciben respaldo por ser víctimas de censura, el intento de Sansores de colocarse como afectada derivó en críticas que reforzaron la percepción de un gobierno que, según los ciudadanos, evade su responsabilidad y mantiene en crisis la credibilidad de la autoridad.