NO ES POSIBLE REUBICAR POSICIÓN DE LA PLACA DELANTERA VEHICULAR, ACLARAN; “LA NORMA FEDERAL OBLIGA A PONERLA EL FRENTE Y EN LUGAR VISIBLE”

Tras las quejas de conductores por no poder colocar sus placas al frente de sus automóviles, Seafin informó que no es posible realizar modificaciones físicas al diseño ni a la instalación de esas láminas, ya que el proceso de emplacamiento se rige por una norma mexicana de carácter federal y obligatoria en todo el país.

Su director general Julio Cauich Balan, explicó que la fabricación de placas se realiza mediante procesos de licitación pública, los cuales deben apegarse estrictamente a la normatividad vigente establecida a nivel nacional, que regula aspectos como dimensiones, orificios, ubicación y características físicas de las placas.

Y recalcó: “No es viable hacer ajustes a solicitud de los usuarios, como cambiar la cantidad o posición de los orificios, pues cualquier alteración implicaría adulterar la placa, lo cual está prohibido por la regulación de la autoridad federal en materia de comunicaciones y transporte”.

Cauich Balan reconoció que algunos modelos recientes de vehículos presentan conflictos de diseño al carecer de espacios adecuados para la colocación frontal de las placas, pero subrayó que la Ley de Tránsito obliga a que las placas estén visibles, independientemente del diseño del automóvil.

En ese sentido, señaló que la autoridad fiscal no tiene competencia sobre la adaptación de los vehículos para la correcta instalación de las placas, ya que su responsabilidad se limita a cumplir y aplicar lo que marca la norma, y afirmó que aunque existe un choque entre el diseño moderno de algunos vehículos y la normatividad vigente, Seafin no puede modificar las especificaciones técnicas.

Finalmente, el funcionario admitió que la norma no está actualizada conforme a las nuevas tendencias de diseño automotriz, pero reiteró que como autoridad estatal sólo puede actuar dentro del marco legal establecido, es decir, sin margen para hacer cambios discrecionales.