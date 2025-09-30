MORENA PISOTEA LA CONSTITUCIÓN DE CAMPECHE PARA CUMPLIR LOS CAPRICHOS DE LA GOBERNADORA

Por: Enrique Arellano

Lo que ocurrió este domingo en el Congreso del Estado no es menor: los diputados de Morena violaron abiertamente la Constitución local para obedecer una instrucción directa de la gobernadora.

En una sesión extraordinaria, el Congreso aprobó la designación de Juan Pedro Alcudia Vázquez, ex consejero jurídico del Ejecutivo estatal, como magistrado del Poder Judicial de Campeche. Pero más allá de la rapidez del proceso, lo grave es que se hizo contraviniendo los requisitos que marca la Constitución del Estado para acceder al cargo.

La Carta Magna de Campeche no es un documento simbólico. Es la base legal que rige nuestras instituciones. Sin embargo, para Morena y sus aliados en el Congreso, parece ser un obstáculo menor cuando se trata de cumplir los deseos de la titular del Ejecutivo.

Y aquí la contradicción más escandalosa: ¿cómo puede Alcudia, quien se dice jurista y defensor de la legalidad, aceptar un cargo que nace de una violación constitucional?

¿Qué legitimidad puede tener un magistrado que asume un puesto al margen de la ley?

¿Cómo jurará respetar la Constitución si fue necesario pisotearla para que él llegara al cargo?

Esto no se trata solo de una designación cuestionable. Es un precedente peligroso: el sometimiento del Congreso a los intereses del Ejecutivo y la normalización de la ilegalidad como herramienta política.

Ante esto, es urgente que los diputados que aún tengan dignidad y respeto por el Estado de Derecho, interpongan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Porque esto no puede quedar en el silencio, ni en la resignación.

El respeto a la ley no puede ser opcional.

Y mucho menos cuando se trata de quienes están llamados a interpretarla, impartirla y defenderla.