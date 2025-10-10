viernes, octubre 10, 2025
LIBERAN AL ACTIVISTA DENNIS PÉREZ TRAS SER ACUSADO DE “ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO”

El biólogo y activista ambiental Dennis Pérez Reyes fue liberado tras permanecer detenido en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego de que el diputado local Pedro Hernández Macdonald cubriera la multa de 1,697 pesos impuesta por presuntamente alterar el orden público.

De acuerdo con la orden de pago emitida por la Secretaría del Ayuntamiento con folio 20250000104874, la sanción se aplicó bajo el rubro de “Multas e Infracciones Juez Calificador”. Sin embargo, la detención del exadministrador del Eco Parque Carmen generó indignación entre activistas, ciudadanos y organizaciones civiles, que consideraron el hecho un posible acto de represalia política tras sus denuncias contra el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por presunto maltrato y muerte de animales dentro del bioparque.

Pese a su liberación, colectivos ambientalistas y defensores de derechos humanos exigieron que se esclarezcan las circunstancias de su detención y se garantice el respeto a la libertad de expresión y a la labor de quienes defienden causas medioambientales en el municipio.

